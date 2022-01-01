BCG Digital Ventures เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
ช่วงเงินเดือน BCG Digital Ventures ตั้งแต่ $57,839 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $327,256 สำหรับ นักลงทุนร่วมเสี่ยง ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BCG Digital Ventures. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $162K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$159K

ทรัพยากรบุคคล
$134K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$156K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$111K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$166K
นักสรรหาบุคลากร
$57.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$159K
นักวิจัย UX
$121K
นักลงทุนร่วมเสี่ยง
$327K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ BCG Digital Ventures คือ นักลงทุนร่วมเสี่ยง at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $327,256 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ BCG Digital Ventures คือ $158,547

