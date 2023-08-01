ไดเรกทอรีบริษัท
BC Hydro
BC Hydro เงินเดือน

เงินเดือนของ BC Hydro อยู่ในช่วง $64,604 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $96,767 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BC Hydro. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรไฟฟ้า
$89.1K
ทรัพยากรบุคคล
$65.5K
วิศวกรเครื่องกล
$64.6K

ผู้จัดการโครงการ
$68.3K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$96.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ BC Hydro คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $96,767 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BC Hydro คือ $68,290

