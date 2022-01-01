ไดเรกทอรีบริษัท
BBVA USA
BBVA USA เงินเดือน

เงินเดือนของ BBVA USA อยู่ในช่วง $59,352 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $177,383 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BBVA USA. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$162K
ทรัพยากรบุคคล
$59.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$86K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$177K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ BBVA USA คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $177,383 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BBVA USA คือ $123,776

