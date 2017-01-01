ดูข้อมูลแต่ละรายการ
Bayes Impact is a nonprofit organization that utilizes data science teams to address significant social challenges. By developing citizen-led public services, they aim to foster a fairer and more inclusive future for communities.
