Banking Circle
Banking Circle วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Denmark ที่ Banking Circle รวม DKK 566K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Banking Circle อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Banking Circle
Frontend Software Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
รวมต่อปี
DKK 566K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
DKK 566K
Stock (/yr)
DKK 0
โบนัส
DKK 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Banking Circle?

DKK 1.06M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Banking Circle in Denmark sits at a yearly total compensation of DKK 963,619. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Banking Circle for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Denmark is DKK 566,448.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ