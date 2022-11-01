ดาวน์โหลดแอป
BairesDev
BairesDev
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
BairesDev สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
บ้าน
Remote Work
Relocation Bonus
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Learning and Development
อื่นๆ
English & Spanish Lessons
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
BairesDev สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Unique Perk
English & Spanish Lessons
Relocation Bonus
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
