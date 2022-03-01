ไดเรกทอรีบริษัท
Babbel เงินเดือน

เงินเดือนของ Babbel อยู่ในช่วง $63,584 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $114,637 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Babbel. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $87.9K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $115K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$93.5K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$63.6K
ทรัพยากรบุคคล
$83.9K
การตลาด
$70.7K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$68.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$75.8K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Babbel คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $114,637 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Babbel คือ $79,850

