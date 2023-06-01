ไดเรกทอรีบริษัท
Ayar Labs
Ayar Labs เงินเดือน

เงินเดือนของ Ayar Labs อยู่ในช่วง $115,575 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $316,410 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Ayar Labs. อัปเดตล่าสุด: 10/15/2025

$160K

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $175K
การพัฒนาธุรกิจ
$316K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Ayar Labs คือ การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $316,410 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ayar Labs คือ $175,000

