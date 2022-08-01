ไดเรกทอรีบริษัท
Avid Technology Professionals
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Avid Technology Professionals เงินเดือน

เงินเดือนของ Avid Technology Professionals อยู่ในช่วง $81,594 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,625 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Avid Technology Professionals. อัปเดตล่าสุด: 8/27/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การดำเนินงานการตลาด
$107K
ผู้จัดการโครงการ
$126K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$81.6K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Avid Technology Professionals คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Avid Technology Professionals คือ $107,485

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Avid Technology Professionals

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ