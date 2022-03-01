ไดเรกทอรีบริษัท
AVEVA
AVEVA เงินเดือน

เงินเดือนของ AVEVA อยู่ในช่วง $26,427 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับต่ำสุด ถึง $209,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AVEVA. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $209K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $111K

การตลาด
Median $120K
บริการลูกค้า
$147K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$99.5K
นักวิเคราะห์การเงิน
$102K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$100K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$128K
ผู้จัดการโปรแกรม
$67.2K
ผู้จัดการโครงการ
$92.2K
ฝ่ายขาย
$26.4K
สถาปนิกโซลูชั่น
$113K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$148K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ AVEVA คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $209,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AVEVA คือ $111,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ