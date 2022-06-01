ไดเรกทอรีบริษัท
Avaya
Avaya เงินเดือน

เงินเดือนของ Avaya อยู่ในช่วง $21,134 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเขียนเทคนิค ที่ระดับต่ำสุด ถึง $218,900 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Avaya. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $21.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
$181K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$112K

ผู้จัดการโครงการ
$34.3K
นักสรรหา
$125K
ฝ่ายขาย
$219K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$149K
สถาปนิกโซลูชั่น
$128K
นักเขียนเทคนิค
$21.1K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Avaya คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $218,900 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Avaya คือ $125,424

