ไดเรกทอรีบริษัท
Avangrid Renewables
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Avangrid Renewables เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Avangrid Renewables ตั้งแต่ $84,280 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $142,100 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Avangrid Renewables. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$84.3K
นักวิเคราะห์การเงิน
$129K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

Den högst betalande rollen som rapporterats på Avangrid Renewables är วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $142,100. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Avangrid Renewables är $129,350.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Avangrid Renewables

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flipkart
  • Stripe
  • Square
  • Pinterest
  • Snap
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ