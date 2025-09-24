ไดเรกทอรีบริษัท
Ava Labs
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Ava Labs วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Ava Labs รวม $255K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Ava Labs อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
รวมต่อปี
$255K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
$205K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$50K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Ava Labs?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Ava Labs in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $340,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Ava Labs สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $246,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ