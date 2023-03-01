ไดเรกทอรีบริษัท
Auvik Networks
Auvik Networks เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Auvik Networks ตั้งแต่ $47,916 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $239,700 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Auvik Networks. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$47.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$240K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$82.5K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$139K
นักเขียนทางเทคนิค
$65.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Auvik Networks คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $239,700 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Auvik Networks คือ $82,488

