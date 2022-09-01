ไดเรกทอรีบริษัท
AutoTrader
AutoTrader เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน AutoTrader ตั้งแต่ $29,862 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ บริการลูกค้า ที่ต่ำสุดถึง $155,662 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AutoTrader . อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $64.8K
บริการลูกค้า
$29.9K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$69.7K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$98.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$156K
สถาปนิกโซลูชัน
$105K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ AutoTrader คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $155,662 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ AutoTrader คือ $83,961

แหล่งข้อมูลอื่นๆ