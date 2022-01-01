ไดเรกทอรีบริษัท
Autonomous
Autonomous เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Autonomous ตั้งแต่ $26,532 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $64,675 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Autonomous. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

วิศวกรโยธา
$44K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$64.7K
ผู้จัดการโครงการ
$26.5K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Autonomous คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $64,675 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Autonomous คือ $44,001

