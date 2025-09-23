ไดเรกทอรีบริษัท
Autodesk
Autodesk นักวิจัยยูเอ็กซ์ เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Autodesk อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

CA$151K - CA$175K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

CA$225K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิจัยยูเอ็กซ์ ที่ Autodesk in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$192,762 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Autodesk สำหรับตำแหน่ง นักวิจัยยูเอ็กซ์ in Canada คือ CA$132,827

