Autodesk
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ระดับ

P4

ระดับที่ Autodesk

เปรียบเทียบระดับ
  1. P1
  2. P2
  3. P3
    4. แสดง 3 ระดับเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
CA$139,000
เงินเดือนพื้นฐาน
CA$132,097
หุ้นจัดสรร ()
CA$47,241
โบนัส
CA$14,428
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
