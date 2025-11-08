ไดเรกทอรีบริษัท
Autodesk
วิศวกรซอฟต์แวร์ ระดับ

Senior Software Engineer 1

ระดับที่ Autodesk

เปรียบเทียบระดับ
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
CA$127,248
เงินเดือนพื้นฐาน
CA$135,723
หุ้นจัดสรร ()
CA$31,431
โบนัส
CA$10,231
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
