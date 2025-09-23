ไดเรกทอรีบริษัท
Autodesk
Autodesk ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Autodesk อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€47K - €54.7K
Spain
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€43.4K€47K€54.7K€60.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za ผู้จัดการโครงการ u Autodesk in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €60,802. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Autodesk za ulogu ผู้จัดการโครงการ in Spain je €43,430.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ