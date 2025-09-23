ไดเรกทอรีบริษัท
Autodesk
Autodesk ผู้จัดการโปรแกรม เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการโปรแกรม in Singapore ที่ Autodesk อยู่ในช่วง SGD 210K ถึง SGD 299K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Autodesk อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

SGD 209K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

