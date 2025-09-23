ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Autodesk อยู่ในช่วง $122K ต่อyear สำหรับ P1 ถึง $292K ต่อyear สำหรับ P5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $147K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Autodesk อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่