แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Autodesk รวม $326K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Autodesk อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Autodesk
Financial Analyst
San Francisco, CA
รวมต่อปี
$326K
ระดับ
M4
เงินเดือนฐาน
$195K
Stock (/yr)
$86K
โบนัส
$45K
อายุงานในบริษัท
6 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน Autodesk?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Autodesk RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.32% รายไตรมาส)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.32% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa นักวิเคราะห์การเงิน sa Autodesk in United States ay may taunang kabuuang bayad na $370,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Autodesk para sa นักวิเคราะห์การเงิน role in United States ay $160,250.

