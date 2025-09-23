ไดเรกทอรีบริษัท
Auto1
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Auto1 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Germany ที่ Auto1 รวม €53.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Auto1 อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Auto1
Product Manager
Berlin, BE, Germany
รวมต่อปี
€53.5K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
€53.5K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Auto1 in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €77,914 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Auto1 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany คือ €53,529

