Australian Government
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Australia ที่ Australian Government รวม A$139K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Australian Government อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
รวมต่อปี
A$139K
ระดับ
Senior Data Scientist
เงินเดือนฐาน
A$139K
Stock (/yr)
A$0
โบนัส
A$0
อายุงานในบริษัท
6 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
แหล่งข้อมูลอื่นๆ