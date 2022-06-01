ไดเรกทอรีบริษัท
Aura เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Aura ตั้งแต่ $84,575 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักบัญชี ที่ต่ำสุดถึง $258,700 สำหรับ ความสำเร็จของลูกค้า ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Aura. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $130K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $176K
นักบัญชี
$84.6K

การพัฒนาองค์กร
$137K
ความสำเร็จของลูกค้า
$259K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$172K
วิศวกรไฟฟ้า
$124K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$84.6K
การตลาด
$139K
นักวิจัย UX
$159K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Aura คือ ความสำเร็จของลูกค้า at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $258,700 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Aura คือ $138,250

แหล่งข้อมูลอื่นๆ