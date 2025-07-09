ไดเรกทอรีบริษัท
AUO
AUO เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน AUO ตั้งแต่ $25,647 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรไฟฟ้า ที่ต่ำสุดถึง $122,400 สำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AUO. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $29K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $27.5K
การพัฒนาธุรกิจ
$33.9K

วิศวกรไฟฟ้า
$25.6K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$48.6K
วิศวกรเครื่องกล
$27.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$35.7K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$122K
คำถามที่พบบ่อย

El rol con mayor salario reportado en AUO es ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค at the Common Range Average level con una compensación total anual de $122,400. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AUO es $31,436.

