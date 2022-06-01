ไดเรกทอรีบริษัท
AuditBoard
AuditBoard เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน AuditBoard ตั้งแต่ $52,735 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ต่ำสุดถึง $238,000 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ AuditBoard. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $195K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $238K
การขาย
Median $190K

ทรัพยากรบุคคล
$175K
ผู้จัดการโปรแกรม
$100K
ผู้จัดการโครงการ
$52.7K
นักสรรหาบุคลากร
$80.4K
วิศวกรขาย
$194K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$213K
ตารางการได้รับสิทธิ์

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ AuditBoard, การมอบหุ้น/ทุน เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ AuditBoard คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $238,000 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ AuditBoard คือ $190,000

