Audible
Audible เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Audible ตั้งแต่ $53,890 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $525,300 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Audible. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
SDE I $178K
SDE II $301K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรข้อมูลเชิงธุรกิจ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $225K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $360K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $220K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $137K
นักสรรหาบุคลากร
Median $150K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
Median $192K
การดำเนินงานธุรกิจ
$53.9K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$112K
นักวิเคราะห์การเงิน
$161K
ทรัพยากรบุคคล
$169K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$525K
กฎหมาย
$393K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$101K
การดำเนินงานการตลาด
$189K
นักวิจัย UX
$168K
ตารางการได้รับสิทธิ์

5%

ปี 1

15%

ปี 2

40%

ปี 3

40%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Audible, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 4 ปี:

  • 5% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (5.00% รายปี)

  • 15% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (15.00% รายปี)

  • 40% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (20.00% รายครึ่งปี)

  • 40% ได้รับสิทธิ์ใน 4th-ปี (20.00% รายครึ่งปี)

25%

ปี 1

35%

ปี 2

40%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Audible, RSUs เป็นไปตามตารางการได้รับสิทธิ์ 3 ปี:

  • 25% ได้รับสิทธิ์ใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 35% ได้รับสิทธิ์ใน 2nd-ปี (35.00% รายปี)

  • 40% ได้รับสิทธิ์ใน 3rd-ปี (40.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Audible is นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $525,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Audible is $178,375.

