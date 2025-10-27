ไดเรกทอรีบริษัท
ATS Automation
ATS Automation วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ ATS Automation รวม CA$96.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ATS Automation อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$96.5K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน ATS Automation?
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ ATS Automation in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$100,462 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ATS Automation สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Canada คือ CA$93,793

