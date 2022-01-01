Change
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
← ไดเรกทอรีบริษัท
Astranis
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
แชท
Astranis สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Vision Insurance
Health Insurance
Dental Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
Employee Assistance Program
บ้าน
Remote Work
การเงินและการเกษียณ
Flexible Spending Account (FSA)
401k
การขนส่ง
Transport allowance
อื่นๆ
Donation Match
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Astranis สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Transport allowance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Astranis
