Astranis
Astranis สวัสดิการ

ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
  • Vision Insurance

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Free Lunch

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

  • Remote Work

  • Flexible Spending Account (FSA)

  • 401k

  • Transport allowance

  • Donation Match

