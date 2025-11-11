ไดเรกทอรีบริษัท
Aston
Aston วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in Russia ที่ Aston รวม RUB 1.89M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Aston อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
รวมต่อปี
RUB 1.89M
ระดับ
M2
เงินเดือนฐาน
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Aston in Russia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 3,269,962 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Aston สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Russia คือ RUB 1,885,631

