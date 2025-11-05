ไดเรกทอรีบริษัท
Aston วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Aston รวม RUB 877K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Aston อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 877K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
0-1 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Aston in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 3,217,396 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Aston สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Moscow Metro Area คือ RUB 876,727

