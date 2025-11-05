ไดเรกทอรีบริษัท
Aston
  • Belarus

Aston วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Belarus

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Belarus ที่ Aston รวม BYN 121K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Aston อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Aston
Software Engineer
hidden
รวมต่อปี
BYN 121K
ระดับ
Senior Software Engineer
เงินเดือนฐาน
BYN 121K
Stock (/yr)
BYN 0
โบนัส
BYN 0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Aston?
Block logo
+BYN 194K
Robinhood logo
+BYN 297K
Stripe logo
+BYN 66.8K
Datadog logo
+BYN 117K
Verily logo
+BYN 73.5K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Aston in Belarus อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี BYN 139,977 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Aston สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Belarus คือ BYN 120,658

แหล่งข้อมูลอื่นๆ