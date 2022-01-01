ไดเรกทอรีบริษัท
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ เงินเดือน

เงินเดือนของ ASSURANCE IQ อยู่ในช่วง $63,315 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $261,300 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ASSURANCE IQ. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $156K
นักบัญชี
$93.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$152K

การตลาด
$93.5K
การดำเนินงานการตลาด
$63.3K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$186K
ผู้จัดการโปรแกรม
$111K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$261K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$173K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

10%

ปี 1

20%

ปี 2

40%

ปี 3

30%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ASSURANCE IQ RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 10% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (10.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (40.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (30.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ASSURANCE IQ คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $261,300 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ASSURANCE IQ คือ $152,348

