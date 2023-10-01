ไดเรกทอรีบริษัท
ASM
ASM เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน ASM ตั้งแต่ $48,663 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การดำเนินงานธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $156,310 สำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ASM. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรเครื่องกล
Median $115K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $134K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $150K

การดำเนินงานธุรกิจ
$48.7K
วิศวกรเคมี
$140K
วิศวกรไฟฟ้า
$113K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$156K
ผู้จัดการโครงการ
$134K
วิศวกรขาย
$99.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ ASM คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $156,310 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ ASM คือ $134,000

