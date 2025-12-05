ไดเรกทอรีบริษัท
ArmorCode ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in India ที่ ArmorCode อยู่ในช่วง ₹9.05M ถึง ₹12.84M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ArmorCode อัปเดตล่าสุด: 12/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$117K - $138K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$103K$117K$138K$146K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ ArmorCode in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹12,844,111 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ArmorCode สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in India คือ ₹9,046,722

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

