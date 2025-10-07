ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก in Greater Cambridge Area ที่ Arm อยู่ในช่วง £43.3K ต่อyear สำหรับ Grade 2 ถึง £178K ต่อyear สำหรับ Grade 6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Cambridge Area รวม £108K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Arm อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Arm การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)