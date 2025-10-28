ไดเรกทอรีบริษัท
AppLovin
AppLovin สถาปนิกโซลูชัน เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย สถาปนิกโซลูชัน in United States ที่ AppLovin อยู่ในช่วง $193K ถึง $269K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AppLovin อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$207K - $244K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$193K$207K$244K$269K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ AppLovin RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่ AppLovin in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $269,100 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AppLovin สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชัน in United States คือ $193,200

แหล่งข้อมูลอื่นๆ