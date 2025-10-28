ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany ที่ AppLovin รวม €102K ต่อyear สำหรับ Senior Product Manager 2 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AppLovin อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ปี 1
ที่ AppLovin RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:
100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายไตรมาส)