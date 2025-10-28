ไดเรกทอรีบริษัท
AppLovin
AppLovin ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany ที่ AppLovin รวม €102K ต่อyear สำหรับ Senior Product Manager 2 ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AppLovin อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

€92.9K - €108K
Germany
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
€81.9K€92.9K€108K€119K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ AppLovin RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ AppLovin in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €118,890 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AppLovin สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany คือ €81,924

