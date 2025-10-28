ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ AppLovin อยู่ในช่วง $551K ถึง $802K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AppLovin อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
100%
ปี 1
ที่ AppLovin RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:
100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายไตรมาส)