ค่าตอบแทน พัฒนาธุรกิจ in Vietnam ที่ AppLovin รวม ₫2.51B ต่อyear สำหรับ Senior Business Development Manager ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ AppLovin อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
Don't get lowballed

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ AppLovin RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ พัฒนาธุรกิจ ที่ AppLovin in Vietnam อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₫2,988,975,360 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ AppLovin สำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ in Vietnam คือ ₫2,134,982,400

