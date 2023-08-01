ไดเรกทอรีบริษัท
Applied Medical เงินเดือน

เงินเดือนของ Applied Medical อยู่ในช่วง $53,345 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $163,660 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Applied Medical. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

วิศวกรเครื่องกล
Median $70K
วิศวกรการแพทย์
$75.4K
พัฒนาองค์กร
$80.4K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$164K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$53.3K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$161K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Applied Medical คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $163,660 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Applied Medical คือ $77,888

