ค่าตอบแทน กฎหมาย in United States ที่ Apple อยู่ในช่วง $164K ต่อyear สำหรับ ICT3 ถึง $493K ต่อyear สำหรับ ICT6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $312K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apple อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$164K
$153K
$5.8K
$5K
ICT4
$265K
$196K
$43K
$26K
ICT5
$343K
$234K
$79.3K
$30K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
