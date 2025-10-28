ไดเรกทอรีบริษัท
Apple
  • เงินเดือน
  • วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรฮาร์ดแวร์

Apple วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States ที่ Apple อยู่ในช่วง $176K ต่อyear สำหรับ ICT2 ถึง $674K ต่อyear สำหรับ ICT6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $325K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apple อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
ICT2
Junior Hardware Engineer
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
Hardware Engineer
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
Senior Hardware Engineer
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรความถี่วิทยุ

วิศวกรแอนะล็อก

วิศวกร ASIC

วิศวกร SoC

วิศวกร FPGA

วิศวกรฮาร์ดแวร์ฝังตัว

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ Apple in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $674,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Apple สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States คือ $323,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ