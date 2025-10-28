ไดเรกทอรีบริษัท
Apple
Apple พัฒนาธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทน พัฒนาธุรกิจ in Brazil ที่ Apple รวม £71.9K ต่อyear สำหรับ ICT3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Brazil รวม £87.2K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apple อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
ICT2
£ --
£ --
£ --
£ --
ICT3
£71.9K
£59.8K
£8.5K
£3.6K
ICT4
£ --
£ --
£ --
£ --
ICT5
£ --
£ --
£ --
£ --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ พัฒนาธุรกิจ ที่ Apple in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £105,325 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Apple สำหรับตำแหน่ง พัฒนาธุรกิจ in Brazil คือ £105,325

แหล่งข้อมูลอื่นๆ