Apple
Apple ผู้ช่วยด้านการบริหาร เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้ช่วยด้านการบริหาร ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Apple รวม $60.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Apple อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Apple
Administrative Assistant
Cupertino, CA
รวมต่อปี
$60.3K
ระดับ
L1
เงินเดือนฐาน
$60.3K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Apple RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (12.50% ทุกหกเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้ช่วยด้านการบริหาร ที่ Apple in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $183,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Apple สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยด้านการบริหาร in United States คือ $60,320

