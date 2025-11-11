ไดเรกทอรีบริษัท
Appian
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

  • Northern Virginia Washington DC

Appian วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก เงินเดือน ใน Northern Virginia Washington DC

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in Northern Virginia Washington DC ที่ Appian อยู่ในช่วง $121K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 1 ถึง $155K ต่อyear สำหรับ Software Engineer 2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Northern Virginia Washington DC รวม $130K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Appian อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

เฉลี่ย ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer 1
(ระดับเริ่มต้น)
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
ดู 3 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Appian RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก ที่ Appian in Northern Virginia Washington DC อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $204,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Appian สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in Northern Virginia Washington DC คือ $142,400

