Appian
  • เงินเดือน
  • ฝ่ายขาย

  • ผู้บริหารบัญชี

Appian ผู้บริหารบัญชี เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้บริหารบัญชี ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Appian รวม $338K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Appian อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Appian
Account Executive
Dallas, TX
รวมต่อปี
$150K
ระดับ
Account Executive
เงินเดือนฐาน
$150K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
13 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Appian RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้บริหารบัญชี ที่ Appian in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $170,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Appian สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารบัญชี in United States คือ $150,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ