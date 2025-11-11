ไดเรกทอรีบริษัท
Appian
Appian นักบัญชีเทคนิค เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักบัญชีเทคนิค in United States ที่ Appian อยู่ในช่วง $92.4K ถึง $129K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Appian อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$99K - $117K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$92.4K$99K$117K$129K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

20%

ปี 1

20%

ปี 2

20%

ปี 3

20%

ปี 4

20%

ปี 5

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Appian RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)

  • 20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักบัญชีเทคนิค ที่ Appian in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $128,700 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Appian สำหรับตำแหน่ง นักบัญชีเทคนิค in United States คือ $92,400

แหล่งข้อมูลอื่นๆ