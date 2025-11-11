ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักบัญชีเทคนิค in United States ที่ Appian อยู่ในช่วง $92.4K ถึง $129K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Appian อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
20%
ปี 1
20%
ปี 2
20%
ปี 3
20%
ปี 4
20%
ปี 5
ที่ Appian RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 5 ปี:
20% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (20.00% รายปี)
20% ครบกำหนดสิทธิใน 5th-ปี (20.00% รายปี)